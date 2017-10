Miguel Oliveira sétimo no Japão

15 Out, 2017, 09:33 / atualizado em 15 Out, 2017, 10:00 | Motos

Alex Márquez impôs-se ao compatriota Xavi Vierge (Tech 3) e ao malaio Hafizh Syahrin (Kalex) que foram segundo e terceiro, respetivamente, após uma corrida reduzida de 23 para 15 voltas devido a atrasos no circuito de Motegi.



O português ocupa o quarto lugar no Mundial da classe intermédia, a 90 pontos do líder, o italiano Franco Morbidelli (Kalex), que hoje foi oitavo, enquanto o segundo classificado do campeonato, o suíço Thomas Luthi, que conta com 66 pontos de vantagem sobre Oliveira, terminou a corrida no 11.º posto. Alex Márquez surge agora em terceiro lugar no Mundial, com mais 14 pontos do que o piloto de Almada.