Miguel Oliveira terceiro no GP de Aragão

24 Set, 2017

Miguel Oliveira largou da 'pole position' no circuito de MotorLand, em Alcañiz, Espanha, mas Morbidelli, que partiu da quarta posição, chegou à liderança na primeira volta e defendeu-a no final, depois de um intenso duelo com o compatriota Mattia Pasini (Kalex), que terminou em segundo.



Após completar as 21 voltas em 40.09,904 minutos, com 145 milésimos de vantagem sobre Pasini e meio segundo à frente de Oliveira, Morbidelli consolidou a liderança do campeonato do mundo, com 248 pontos. O suíço Thomas Luthi, quarto em Aragão, manteve o segundo lugar, com 227, e Miguel Oliveira subiu a terceiro, com 157.