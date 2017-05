Miguel Oliveira vai arrancar da quarta posição no GP Espanha

Lusa 06 Mai, 2017, 15:57 | Motos

No circuito de Jerez, Oliveira fez hoje o quarto melhor tempo da sessão de qualificação, com 1.42,409 minutos, e ficou 0,329 segundos do espanhol Alex Marquez (Kalex), que foi o mais rápido.

O italiano Franco Morbidelli (Kalex) foi o segundo mais rápido, com 1.42,126 minutos, seguido do suíço Dominique Aegerter (Kiefer), com 1.42,312.

A corrida está agendada para as 11:20 (horas de Lisboa).

Em MotoGP, Dani Pedrosa (Honda) assegurou a `pole-position` com 1.38,249 minutos, à frente do seu compatriota Marc Marquez (Honda), que alcançou a marca de 1.38,298, e do britânico Cal Crutchlow (Honda), que fez 1.38,453.

Em Moto3, também houve domínio espanhol, com Jorge Martin (Honda) a protagonizar a volta mais rápida da sessão de qualificação, com 1.46,004 minutos.