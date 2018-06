Miguel Oliveira vai sair do 11.º lugar para o Grande Prémio de Itália

Lusa Comentários 02 Jun, 2018, 15:12 | Motos

No circuito de Mugello, Oliveira, segundo classificado do Mundial de Moto2, não foi além da 11.ª marca qualificativa, rodando em 1.52,145 minutos, a 0,570 segundos do italinao Mattia Pasini.



Na primeira linha da grelha, Pasini vai ter a companhia do alemão Marcel Schrotter (Kalex), que gastou mais 0,030 segundos do que o italiano, e do espanhol Alex Marquez (Kalex), que ficou a 0,067.



O líder do campeonato, o italiano Francesco Bagnaia (Kalex), vai partir para a prova de domingo na quarta posição, depois de ter gastado mais 0,346 segundos do que o seu compatriota.



Em MotoGP, categoria rainha, o italiano Valentino Rossi (Yamaha) voltou a conseguir uma 'pole position', algo que já não alcançava desde o Grande Prémio do Japão de 2016.



'Il Dottore' bateu o recorde da pista, ao rodar em 1.46,208 minutos, menos 0,035 segundos do que o espanhol Jorge Lorenzo (Ducati) e 0.096 do que o também espanhol Maverick Viñales (Yamaha).