Morbidelli, líder de Moto2, renova e vai ser promovido à MotoGP em 2018

Lusa 25 Jun, 2017, 14:03 | Motos

Após sete das 18 corridas do ano, Morbidelli lidera o campeonato de pilotos com 123 pontos, mais sete do que o suíço Thomas Lüthi (Kalex), mais 20 do que o espanhol Alex Marquez (Kalex), enquanto o português Miguel Oliveira (KTM) segue em quarto, com 83.



"É ótimo ter tudo resolvido tão cedo, agora poderei concentrar-me ao máximo no que tenho de fazer este ano em Moto2, mas estou entusiasmando em pensar no MotoGP e contente por subir à categoria rainha com a minha equipa, com pessoas com que trabalho e que conheço bem", afirmou o piloto de 22 anos.



Morbidelli estreou-se no Mundial em Moto2, em 2013, tem como melhor classificação o quarto lugar em 2016, tendo alcançado a primeira vitória já este ano no Qatar, seguindo-se os triunfos na Argentina, em Austin e em França.