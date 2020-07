MotoGP. Miguel Oliveira arranca para a época de afirmação

Pela frente, 13 provas confirmadas (por enquanto) e três ainda à espera de confirmação, mas de probabilidade muito reduzida, num calendário que tem em Portugal uma das principais alternativas para o caso de haver mais cancelamentos do que aqueles que a pandemia já provocou, desde o dia 8 de março, que deveria ter sido o do arranque do Mundial, no Qatar (foi apenas para as categorias de Moto2 e Moto3).Aos 41 anos, o "Doutor" não vence desde 2017 e já não impõe o respeito de outros tempos, até porque já sabe que no final do ano será despromovido pela Yamaha à equipa satélite, a Petronas, por troca com o francês Fabio Quartararo.O estreante sensação de 2019 tem confirmado as expetativas na pré-temporada e ainda esta semana se cotou como um dos mais rápidos nos treinos de adaptação que os pilotos fizeram no circuito de Jerez de la Frontera.Mas o mais rápido foi o espanhol Maverick Viñales (Yamaha), em crescendo de confiança depois de um forte final de época em 2019, que deverá ser o principal rival do campeão.A Ducati, à beira de mais uma remodelação, com a saída dos dois pilotos titulares, os italianos Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci, aparece em terceiro na tabela dos favoritos.É que os quatro meses em que o campeonato esteve suspenso devido à covid-19 não foram de paragem completa, com muitas movimentações de mercado.O mais novo dos Márquez já sabe que, independentemente do que fizer em 2020, no ano seguinte será despromovido à equipa satélite, a Gresini, para deixar a vaga ao espanhol Pol Espargaró, que tem sido o ‘ponta de lança’ no desenvolvimento da KTM.É precisamente para o lugar do espanhol na casa austríaca que vaino próximo ano. Até lá,Sendo certo, ainda assim, que o patrão Hervé Poncharal acredita que", dizia, esta semana, o gaulês.





Esta será, portanto, uma época de transição, antes da temporada das verdadeiras mudanças, em 2021. Mas mesmo sem público nas bancadas e sem jornalistas na tribuna, no final haverá um campeão, reconhecido pelos demais. Resta saber se um histórico pela repetição ou um histórico pela novidade.