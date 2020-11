MotoGP. Portimão encerra temporada e espera triunfo de Miguel Oliveira

A ausência do catalão, seis vezes campeão do mundo, devido a uma fratura no braço direito, conferiu uma maior competitividade numa temporada já atípica, pela reorganização do calendário em função da pandemia provocada pelo novo coronavírus.O piloto natural de Almada, da equipa francesa Tech3, satélite da fábrica austríaca KTM, procura a sua segunda vitória no Mundial, depois do êxito no Grande Prémio da Estíria, na Áustria, em 23 de agosto, quando subiu também pela primeira vez ao pódio.Quartararo e Morbidelli foram os únicos repetentes nos triunfos, com três cada, mas a regularidade de Mir, com sete presenças no pódio além da vitória na primeira corrida em Valência, foi premiada com o cetro mundial, o primeiro de um piloto da Suzuki deste a conquista de Kenny Roberts Jr em 2000 e a primeira sem ser Honda ou Yamaha desde 2007, quando o australiano Casey Stoner se sagrou campeão com uma Ducati.





Miguel Oliveira afina a máquina







Mesmo assim, e apesar de as evoluções técnicas da marca austríaca terem ficado limitadas desde a vitória do português, a RC16 já mostrou potencial para vencer corridas este ano, sendo as Suzuki de Mir e Rins e a Yamaha de Morbidelli as principais rivais.A organização teve de assegurar o reembolso dos compradores dos cerca de 30 mil bilhetes para o circuito algarvio, antes de os números da pandemia do novo coronavírus piorarem e levarem as autoridades de saúde a decidirem que o evento tinha de se realizar sem público.





Moto2 e Moto3 procuram campeões







Moto3

Já em, o italiano Enea Bastianini (Kalex) parte com 16 pontos de vantagem sobre o britânico Sam Lowes (Kalex), apesar de o transalpino Luca Marini (Kalex), irmão de Valentino Rossi, estar a apenas 18 pontos (a vitória vale 25), com o também italiano Marco Berzechi (Kalex) ainda à espreita, a 23.Em, a luta está reduzida a três pilotos. O espanhol Albert Arenas (KTM) é o favorito pois lidera o campeonato, com 170 pontos, mais oito do que o japonês Ai Ogura (Honda) e 11 que o italiano Tony Arbolino (Honda).