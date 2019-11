Motos. Rui Gonçalves anunciado na equipa oficial da Sherco

"Em 2020, vou fazer corridas de preparação para, em 2021 e 2022, participar no Dakar", confirmou o antigo vice-campeão mundial de motocrosse da classe MX2 à agência Lusa.



Nas redes sociais, a Sherco anunciou a contratação do português com um "Benvindo Rui Gonçalves", anunciando que o piloto transmontano passa a integrar a equipa Sherco TVS Rally Factory Team, juntamente com o sul-africano Wade Young e o espanhol Mario Roman.



Rui Gonçalves é natural de Vidago, Vila Real, e tem 34 anos. Aos 16 ingressou no Mundial de Motocrosse, tendo como melhor resultado o segundo lugar no campeonato de MX2, em 2009, com a KTM.



Foi o primeiro piloto português a vencer uma prova do Campeonato do Mundo de motocrosse.



Em 2017, deixou as pistas, tendo integrado a seleção portuguesa de Enduro que em 2018 participou nos Seis Dias Internacionais de Enduro.