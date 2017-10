Mundial de MotoGP ao rubro depois de Motegui

Lusa 15 Out, 2017, 14:26 | Motos

O espanhol Marc Marquez, triplo campeão do mundo (2013, 2014 e 2016), entrou em Motegi com 16 pontos de vantagem na liderança do campeonato, mas saiu com 11, depois desta vitória de Dovizioso, que 'arrancou' o triunfo nas últimas curvas do circuito nipónico, após um fantástico duelo com o espanhol.



"Foi uma corrida incrível. Os dois pilotos que correm pelo título a lutarem até à última curva", afirmou um eufórico Marc Marquez, que, apesar de derrotado, felicitou calorosamente o seu rival.



Por seu lado, Dovizioso destacou o erro cometido por Marquez no final: "Ele cometeu um erro e eu fiz uma curva perfeita. Eu sabia que a última curva com o Marc é sempre difícil. Tentei fechar as portas, mas ele conseguiui passar na mesma. Felizmente, voltei a passá-lo."



Após esta prova, são três as que faltam para terminar o campeonato, sendo que as próximas duas são já nos próximos fins de semana - Austrália e Malásia -, estando 11 pontos a separar os dois primeiros do campeonato.