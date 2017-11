Nova vitória para Miguel Oliveira

RTP 12 Nov, 2017, 12:43 / atualizado em 12 Nov, 2017, 15:25 | Motos

Depois dos triunfos na Austrália e na Malásia, Miguel Oliveira impôs-se também em Valência.



Na classificação do Mundial de Moto2, o português fechou no terceiro lugar, atrás do campeão, o italiano Franco Morbidelli (Kalex), e do suíço Thomas Luthi (Kalex), segundo classificado.



"É surreal. Não tenho palavras para descrever estas últimas três corridas. Foi incrível para toda a equipa", afirmou o piloto luso, acrescentando: "Estamos muito confiantes para a próxima época".



Partindo do quarto lugar da grelha, o português chegou à primeira curva já no terceiro posto, mas era de novo quarto no final da primeira volta. Ocupou essa posição até à terceira volta, quando o italiano Mattia Pasini (Kalex) caiu.



Seis voltas depois, Miguel Oliveira subiu ao segundo posto, ao ultrapassar o espanhol Alex Márquez (Kalex), iniciando, então, a perseguição ao líder, o italiano Franco Morbidelli (Kalex), que chegou a Valência já campeão mundial da categoria.



"Não foi fácil ultrapassar o Alex Márquez e só quando vi o Morbidelli à minha frente é que percebi que ele não se estava a afastar. Então, mantive-me calmo e pensei que no final podia apanhá-lo. Continuei a forçar, mas não demasiado, pois não queria cometer nenhum erro", contou o '44'.



O piloto da KTM foi-se aproximando e, quando chegou à 'roda' do transalpino, não perdeu tempo e ultrapassou-o, com mestria, na curva 3.



"Consegui apanhá-lo e, desta vez, não fiquei atrás dele, passei-o imediatamente e tentei ganhar alguma vantagem", explicou Miguel Oliveira, que, desde que chegou à frente da corrida, nunca mais deixou Morbidelli aproximar-se, para vencer em 40.28,955 minutos.



Miguel Oliveira referiu na conferência de imprensa após a corrida que é um final de época surreal, e diz já estar a pensar na próxima temporada.



O piloto da KTM na categoria de Moto2 agradeceu também aos adeptos portugueses.



Morbidelli terminou no segundo lugar, a 2,154 segundos do português, enquanto o alemão Brad Binder (KTM) fechou o pódio, a 4,181.Na classificação do Mundial, Morbidelli totalizou 308 pontos, contra 243 do suíço Thomas Luhti (Kalex), segundo classificado, e 241 de Miguel Oliveira, que chegou a Valência já sabendo que fecharia o campeonato na terceira posição.Além dos três triunfos, Miguel Oliveira conseguiu mais seis lugares no pódio em 2017, ao ser segundo na Argentina e Alemanha, e terceiro nos grandes prémios de Espanha, Catalunha, República Checa e Aragão.