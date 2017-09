Oliveira com o quinto tempo nos treinos livres de Moto2

Lusa 08 Set, 2017, 16:44 | Motos

Oliveira obteve a sua melhor marca na segunda sessão de treinos, realizada no circuito Marco Simoncelli, em Misano, com o tempo de 1.38,342 minutos, mais 281 milésimos do que o piloto mais veloz, o italiano Mattia Pasini (Kalex), que rodou em 1.38,061.



O piloto português ocupa o quarto lugar no Campeonato do Mundo da classe intermédia, a 82 pontos do líder o italiano Franco Morbidell (Kalex), que hoje obteve a segunda melhor marca, com 1.38,126 minutos.



O espanhol Alex Marquez (Kalex), terceiro classificado do Mundial com mais 14 pontos do que Oliveira, não poderá participar na corrida de domingo, em consequência de uma queda sofrida nos minutos finais da primeira sessão de treinos livres, na qual estabeleceu o melhor tempo.