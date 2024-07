Oliveira sexto na vitória do novo líder Bagnaia no Grande Prémio da Alemanha

Oliveira, que partiu do segundo lugar da grelha, cortou a meta a 10,481 segundos do vencedor, com os espanhóis Marc Márquez (Ducati) na segunda posição, a 3,804 segundos, com o irmão Alex Márquez (Ducati) em terceiro, a 4,334.

Com estes resultados e a queda do espanhol Jorge Martín (Ducati) na penúltima volta, quando liderava a corrida, Bagnaia subiu ao primeiro lugar do Campeonato do Mundo, com 222 pontos, mais 10 do que Martín, que desceu a segundo.