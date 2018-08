Paulo Gonçalves desce para quarto no Desafio Ruta 40

Mário Aleixo - RTP Comentários 29 Ago, 2018, 07:19 / atualizado em 29 Ago, 2018, 07:19 | Motos

O piloto da equipa oficial da Honda estava encarregue de abrir a pista em virtude da vitória na véspera e não foi além da quarta posição na tirada, entre Belén e Tinogasta, com 317,74 quilómetros cronometrados.



Paulo Gonçalves gastou 4:24.39 horas, mais 7.57 minutos do que o vencedor do dia, o australiano Toby Price, em KTM.





"Foi uma das especiais mais difíceis que fiz até à data, com cerca de 300 quilómetros fora de pista, com rios secos, dunas muito estragadas, com muita vegetação. Foi extremamente desgastante. Arranquei na frente e terminei a abrir a pista. Obviamente que perdi algum tempo para os meus perseguidores, mas fiquei contente com a minha navegação", explicou Paulo Gonçalves.

Acidentes graves



A etapa voltou a ficar marcada por um acidente grave e outra vez de um piloto da Honda. Depois de o argentino Kevin Benavides ter sido transportado para o hospital de Belén na véspera, na sequência de um traumatismo craniano, terça-feira foi o francês Mathias Bellino a sofrer uma queda violenta."Esperemos que não seja mais do que um susto e que recupere rapidamente", desejou Paulo Gonçalves, que partiu para esta prova com o objetivo de recuperar ritmo de competição depois da lesão num ombro que o afastou da edição deste ano do rali Dakar.Com o quarto lugar na etapa de terça-feira, o piloto de Esposende baixou à quarta posição da geral, realizadas duas das cinco etapas previstas, a 2.25 minutos do novo líder, Toby Price.O Desafio Ruta 40 da Argentina é a quarta prova do campeonato do mundo de todo-o-terreno em motos, de um total de cinco jornadas previstas. À partida para esta corrida, Kevin Benavides liderava a classificação geral, com 50 pontos, enquanto o português era sexto, com 27.