Paulo Gonçalves mantém quarto lugar no Rali de Atacama

O vencedor do dia foi o argentino Kevin Benavides (Honda), que assumiu a liderança da prova ao concluir os 375 quilómetros entre Mejillones e Iquique em 3:52.56 horas, à frente do chileno Pablo Quintanilla (Husqvarna), segundo a 2.48 minutos, e do austríaco Matthias Walkner (KTM), terceiro a 3.13.



O "motard" português concluiu a prova a 4.03 minutos do argentino e com um ganho de 36 segundos face a Sam Sunderland (KTM), que é terceiro da geral e hoje foi quinto.



Paulo Gonçalves, que já sofreu uma penalização de seis minutos, está a 11.34, uma recuperação de quase um minuto para o líder em relação à terceira etapa, estando a apenas três segundos do lugar mais baixo do pódio, ocupado por Sunderland.



Com duas das cinco provas disputadas, Sunderland lidera o Mundial, com 61 pontos, contra 40 de Quintanilla, campeão em título, e 39 de Gonçalves, vencedor em 2013.