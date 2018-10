Paulo Gonçalves subiu ao quarto lugar em Marrocos

Comentários 05 Out, 2018, 21:43 | Motos

Foi o melhor resultado dos portugueses em prova, que, na generalidade, perderam tempo para os líderes das respetivas categorias.



A especial de hoje estava dividida em duas partes e, de acordo com o português, que terminou a 8.47 minutos do vencedor, Toby Price (KTM), "era perigosa".



"Tivemos pela frente duas especiais, de 100 e de 70 quilómetros, com rios secos e muita pedra, que tornou as coisas muito perigosas", começou por explicar.



O piloto da Honda perdeu algum tempo devido a "uma hesitação em termos de navegação", mas conseguiu "chegar sem problemas".



Pelo caminho ficou já o chileno Kevin Benavides, também em Honda, vítima de queda. "Espero que a lesão não seja grave e recupere depressa", concluiu Paulo Gonçalves, que está agora a 9.08 minutos de Toby Price.



Mário Patrão (KTM) foi 12.º, a 9.21 minutos.



No sábado, os pilotos enfrentam 281 quilómetros cronometrados, numa zona de dunas e areia, em que a navegação será a chave.