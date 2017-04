Paulo Gonçalves terminou em segundo lugar o Qatar Cross Country Rally

Lusa 22 Abr, 2017, 17:23 | Motos

Paulo Gonçalves, que foi segundo na etapa de hoje, terminou a prova com o tempo total de 15:08.00 horas, atrás do britânico Sam Sunderland (KTM), vencedor da última edição do rali Dakar, que totalizou 15:50.18.



O australiano Mathias Walkner (Honda) terminou a prova na terceira posição, com o tempo de 16:03.29.



Nos automóveis, o catari Nasser Saleh Al-Attiyah garantiu o primeiro lugar.