Paulo Gonçalves vence Desafio Ruta Inca após triunfar na derradeira etapa

16 Set, 2018

O piloto português, terceiro a partir para a pista, aproveitou o trabalho de navegação do seu companheiro de equipa, o chileno Kevin Benavides, para impor uma toada mais rápida e escapar aos perseguidores.



"Saiu bem porque ganhámos. Hoje tinha uma posição de saída que podia complicar as coisas, mas o Kevin [Benavides] esteve muito bem a abrir a pista. Pude puxar e os que vinham atrás não me apanharam", começou por explicar o piloto português, em declarações à Lusa.



O piloto de Esposende referiu ainda que esta era "uma corrida com pilotos com bom ritmo" e que foi "importante" concluir esta prova de preparação para o Dakar.



Paulo Gonçalves terminou a etapa de hoje com 1:55.08 horas, deixando o australiano Toby Price, da KTM, a 2.02 minutos e o britânico Sam Sunderland (KTM) a 2.16 minutos.



Com estes resultados, o português rubricou a vitória na prova, com 2.51 minutos de vantagem sobre o austríaco Mathias Walkner (KTM), vencedor do Dakar 2018, e 8.24 minutos sobre o norte-americano Andrew Short (Husqvarna), o anterior líder.



Já o seu compatriota e cunhado, Joaquim Rodrigues Jr. (Hero), terminou a etapa de hoje em 18.º, a 33.06 minutos. O piloto de Barcelos, que na véspera sofrera uma queda que deixou uma lesão nas costas e o obrigou a abdicar da segunda parte da etapa, concluiu a prova no 28.º lugar, com uma penalização acumulada de 57 horas.