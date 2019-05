Penalização atira Miguel Oliveira para o 15.º lugar no GP de França de MotoGP

Lusa Comentários 19 Mai, 2019, 14:13 | Motos

O piloto de Almada, que arrancou da 17.ª posição, beneficiou dos abandonos do italiano Francesco Bagnaia (Ducati), do espanhol Maverick Viñales (Yamaha) e do japonês Takaaki Nakagami (Honda), que seguiam à sua frente, para subir ao 14.º lugar, que ocupou durante toda a segunda metade da prova gaulesa.



Contudo, a duas voltas do final, o português da equipa Tech3 foi penalizado em 1,5 segundos por ter cortado caminho entre as curvas 09 e 10 do circuito francês, perdendo um lugar para o seu companheiro de equipa Hafyzh Syarhin (KTM).



Com este resultado, Miguel Oliveira encontra-se agora no 17.º posto do mundial com oito pontos no campeonato, menos dois do que o francês Johann Zarco, da equipa oficial da KTM, que hoje foi 13.º.



Marc Marquez, campeão do mundo em título, cumpriu as 27 voltas em 41.53,647 minutos e reforçou a sua liderança no Mundial, agora com 95 pontos, mais oito do que o italiano Andrea Dovizioso (Ducati), hoje segundo classificado, e 20 do que o seu compatriota Alex Rins (Suzuki), que terminou a prova no 10.º lugar.



A próxima prova do mundial, o Grande Prémio de Itália, está agendado para 2 de junho.