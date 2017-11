Problema mecânico afasta André Pires do GP de Macau

Mário Aleixo - RTP 18 Nov, 2017, 08:58 / atualizado em 18 Nov, 2017, 08:58 | Motos

"Tive um problema no "warm-up" com o motor da mota, tentámos fazer tudo para reparar, mas não foi possível, não temos cá peças suplentes. Não foi possível alinharmo-nos na grelha de partida", disse, antes do início da prova.



O problema na caixa de velocidades deixou o piloto de 28 anos "muito desiludido", depois de ter conseguido, no dia anterior, bater o recorde pessoal durante a qualificação, em que ficou em 23º lugar.



"Correu bem o fim de semana todo, consegui fazer os meus melhores tempos, fiquei a 100 milésimos do meu recorde pessoal, mas infelizmente há coisas que nos ultrapassam e não é possível participar", lamentou.



"Antes no 'warm-up' que na corrida, podia ser mais perigoso (...) (Fiquei) muito desiludido, é a primeira vez na carreira que fico assim. Sempre fizemos tudo, ultrapassámos problemas, participei em todas as provas e sem dúvida é a primeira vez que fico de fora a ver uma corrida. É mesmo um bocado triste", disse.

Para o ano há mais

Apesar do contratempo, o piloto de Vila Pouca de Aguiar manifestou vontade de voltar ao Circuito da Guia no próximo ano.



"Se voltar vamos tentar vir com mais força e mais bem preparados", indicou.



Na sexta-feira, Pires fez a melhor volta na qualificação em 2.32,167 minutos, 9,086 segundos depois do vencedor, o irlandês Glen Irwin (Ducati), que saiu hoje da "pole position". Em segundo lugar ficou o britânico Peter Hickman (BMW) e em terceiro o veterano, também britânico, Michael Rutter (BMW).