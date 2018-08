Queda e chuva afetam Miguel Oliveira nos treinos livres de Moto2 em Silverstone

Lusa Comentários 24 Ago, 2018, 17:59 | Motos

O motard luso caiu nos minutos iniciais da primeira sessão, mas voltou à pista e terminou-a, tendo optado, juntamente com outros pilotos, por não participar na segunda devido à forte chuva que se sentia.



No final, Miguel Oliveira registou o 20.º melhor tempo, 2.10,11 minutos, 1,7 segundos mais lento do que o alemão Marcel Schrotter (Kalex), o mais rápido do dia.



No sábado, o pelotão de Moto2, campeonato liderado pelo português, cumpre mais uma sessão de treinos livres, pelas 10:55, antes da qualificação, às 15:05. A prova é no domingo, às 14:30.