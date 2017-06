Rossi conquista na Holanda a primeira vitória do ano em MotoGP

Lusa 25 Jun, 2017, 14:12 | Motos

O veterano de 38 anos conquistou a sua 115.ª vitória, ao longo de 20 anos e 314 dias, ao cumprir as 26 voltas ao circuito de Assen em 41.41,149 minutos, apenas 63 milésimos de segundo menos do que Petrucci, com quem discutiu o triunfo até final.



O espanhol Marc Marquez (Honda) terminou no terceiro lugar, a 5,201 segundos, vencendo a 'batalha' pelo último lugar do pódio ao britânico Cal Crutchlow (Honda) e ao italiano Andrea Doviziozo (Ducati), que ficaram a 5,243 e 5,327 de Rossi, respetivamente.



Apesar do quinto lugar final, Doviziozo, beneficiando da queda na oitava volta de Maverick Viñales (Yamaha), ascendeu à liderança do campeonato de pilotos, contabilizando 115 pontos, mais quatro do que o espanhol, enquanto Rossi segue na terceira posição, com 108, e Marquez na quarta, com 104.



Rossi, cuja primeira vitória remonta a 1996, na República Checa, não vencia uma corrida desde o Grande Prémio da Catalunha de 2016.



Em Moto3, o espanhol Arón Canet (Honda) venceu a corrida holandesa, à frente do italiano Romano Fenati (Honda) e do britânico John McPhee (Honda). O espanhol Joan Mir (Honda), que lidera o campeonato, não foi além do nono posto.