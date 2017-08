Rui Gonçalves soma três pontos no GP da Suécia de motocrosse

Lusa 20 Ago, 2017, 19:39 | Motos

Gonçalves foi 18.º na primeira corrida, posição pela qual recebeu três pontos para o Mundial, e 30.º e último na segunda, ficando no 23.º lugar combinado.



A prova foi ganha pelo esloveno Tim Gajser (Honda), que foi primeiro na corrida inicial e segundo na etapa complementar, somando 47 pontos, seguido dos franceses Romain Febvre (Yamaha) e Gautier Paulin (Husqvarna), que conseguiram 40.



Na liderança do mundial continua o italiano Tony Cairoli (KTM), com 631 pontos, 101 a mais do que o holandês Jeffrey Herlings (KTM), enquanto Rui Gonçalves tem 108 e está no 18.º posto a quatro provas do final do campeonato do mundo.



O próximo Grande Prémio é o dos Estados Unidos, em Jacksonville, no estado da Flórida, em 03 de setembro.