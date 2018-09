Ruta 40: Paulo Gonçalves vence na Argentina

RTP Comentários 01 Set, 2018, 00:32 | Motos

O piloto da Honda terminou a quinta e derradeira etapa, entre Villa Unión e San Juán, no segundo lugar, a 3.22 minutos do vencedor, o australiano Toby Price, e garantiu a vitória final, com seis segundos de vantagem para o vencedor do Dakar2016.



"Estou muito contente com esta vitória", destacou o piloto de Esposende, que, em janeiro, foi forçado a falhar a participação no rali Dakar devido a uma lesão num ombro.



"Vim à Argentina com o objetivo de recuperar algum do ritmo perdido depois de tanto tempo sem corridas e acabei por vencer", disse Paulo Gonçalves, que dedicou a vitória ao argentino Kevin Benavides e ao francês Mathias Bellino, seus companheiros de equipa, forçados a desistir na sequência de quedas.



O triunfo de hoje foi garantido com uma diferença de apenas seis segundos, após mais de 17 horas de condução e cinco dias de competição.



"A etapa tinha bastante navegação e tentei usar a vantagem que tinha, mas acho que relaxei um pouco. A corrida em geral foi dura, sobretudo no segundo dia. Fisicamente, foi muito exigente para mim. Os rivais são muito fortes e isso obriga-nos a dar o máximo para ganhar", disse.



O Desafio Ruta 40 da Argentina é a quarta prova do campeonato do mundo de ralis `cross country` da FIM, de um total de cinco jornadas previstas. À partida para esta corrida, Kevin Benavides liderava a classificação geral, com 50 pontos, enquanto o português era sexto, com 27.