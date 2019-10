Travão traseiro atrasou Miguel Oliveira na qualificação para o GP da Tailândia de MotoGP

Lusa Comentários 05 Out, 2019, 10:09 / atualizado em 05 Out, 2019, 10:09 | Motos

O almadense fez o melhor tempo em 1.31,499 minutos, que o deixou no sétimo lugar da Q1 e fora da segunda sessão, que reuniu os 12 mais rápidos.



Oliveira foi, ainda assim, o segundo melhor dos quatro pilotos KTM presentes nesta 15.ª prova da temporada, terminando a cerca de 150 milésimos de segundo do 14.º classificado.



"Para ser honesto, esta não foi a melhor qualificação. Durante todo o fim de semana tenho-me debatido com o travão traseiro, que nos faz perder alguns décimos de segundo. Não pude rodar tão depressa quanto gostaria", explicou o piloto da Tech3.



Miguel Oliveira mostrou-se "desapontado por esse detalhe" mas promete "fazer o melhor possível na corrida" de domingo.



O francês Fabio Quartararo (Yamaha) fez a ‘pole position', deixando o espanhol Maverick Viñales (Yamaha) a 106 milésimos de segundo.



O também espanhol Marc Márquez (Honda) sairá da terceira posição, a última da primeira linha da grelha, para um GP que lhe pode dar já o título mundial.



Márquez, que hoje voltou a cair na última volta da qualificação, precisa apenas de ganhar dois pontos ao italiano Andrea Dovizioso (Ducati), que não foi além do sétimo lugar da qualificação.