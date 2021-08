Yamaha termina contrato com Maverick Viñales com efeito imediato

“Já tínhamos anunciado em Assen (Países Baixos) que reduzir a duração do contrato para o final de 2021. Foi assumido o compromisso pelo piloto e pela equipa de continuar até ao final desta temporada, com a equipa a garantir o seu total apoio e o piloto a fazer o seu máximo para que pudessem terminar o projeto ‘em estilo’”, começou por explicar o britânico Lin Jarvis, responsável pela equipa da Yamaha em MotoGP.



Jarvis explicou, em comunicado da equipa, que, “após muita ponderação pelas duas partes, chegou-se a uma decisão mútua de que seria melhor terminar esta parceria mais cedo”.



Viñales fica, assim, livre para assumir desde já o compromisso que já tem com a Aprilia para a próxima temporada.



Depois de já ter sido anunciado que o final do contrato com o piloto espanhol seria antecipado um ano, para o final desta temporada, na sequência das queixas reveladas por Viñales ao longo da temporada sobre os problemas de desempenho que sentia com a M1, as duas partes decidiram antecipar o final do vínculo na sequência do incidente no Grande Prémio da Estíria, há duas semanas.



Viñales levou o motor ao limite das rotações por diversas vezes com o objetivo de o partir e, assim, justificar o abandono de uma corrida em que ocupava a última posição.



Depois de analisar imagens das câmaras instaladas na mota e os dados de telemetria, a Yamaha decidiu suspender o piloto, que já não participou no GP da Áustria, no passado fim de semana.



As palavras do piloto citadas no comunicado da Yamaha vão no mesmo sentido, com o espanhol a “agradecer profundamente a grande oportunidade” e o “apoio ao longo de quatro anos e meio”.



O francês Fábio Quartararo (Yamaha) é, para já, o único piloto da equipa oficial da Yamaha, que esta época tinha dispensado o italiano Valentino Rossi para a equipa satélite, a Petronas.



Viñales ocupa, atualmente, o sétimo lugar do campeonato do mundo, com 95 pontos, mais 10 do que o português Miguel Oliveira (KTM).