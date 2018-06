37º encontro Suécia - Alemanha

Comentários 23 Jun, 2018, 15:54 | Mundial 2018

Alemanha - Suécia (Antevisão)



- Vão defrontar-se pela 37ª vez na história (!)

- E … a 5ª VEZ em Mundiais (!)

- Já se defrontaram em 1934, 1958, 1974 e 2006

- Nos 4 jogos do Mundial, a Alemanha venceu 3 deles e a Suécia em 1.

- A vitória da Suécia foi em casa, em 1958, nas Meias Finais. Venceram por 3-1

- No total dos confrontos, 36 jogos – 15 vitória para a Alemanha, 12 para a Suécia, (9 empates)

- A Suécia não vence a Alemanha há 40 anos (!). última vitória foi num amigável em 1978 (3-1)

- Últimos 11 jogos, 6 vitórias da Alemanha e 6 empates.



Em Mundiais:



Alemanha:



- Esta é a sua 19ª participação

- A sua 17ª participação consecutiva.

- Logo depois do Brasil, é a selecção com mais presenças em Mundiais.

- Alemanha só falhou o Mundial por duas vezes.

- Campeões Mundiais em 1954, 1974, 1990 e 2014.

- Actuais Campeões do Mundo



- Última vitória foi frente à Argentina na final de 2014 (1-0),

- Último empate foi frente ao Gana na FG em 2014 (2-2)

- Última derrota foi frente ao México na FG de 2018 (0-1).



- Depois de 8 jogos consecutivos sem perder em Mundiais, perderam na última partida com o México.

- Vão realizar o seu 108 jogo em Mundiais (somam 224 golos)

- Thomas Muller, que soma 10 golos, é o único jogador que poderá destronar Klose (16) no top dos melhores marcadores em Mundiais



- Actualmente, nos 5 jogos em 2018, só ganharam 1 (perdendo 3 e empatando outro





SUÉCIA:



- Esta é a sua 12ª participação

- Regressaram ao Mundial 12 anos depois da última participação em 2006

- Vice Campeões Mundiais em 1958. (Chegaram à final desse ano por terem eliminado nas meias finais … a ALEMANHA)



- Última vitória foi frente à Coreia do Sul na FG em 2018 (1-0),

- Último empate foi frente à Inglaterra na FG em 2006 (2-2)

- Última derrota foi frente à Alemanha nos 8ºs final em 2006 (0-2).

- Vão hoje fazer o seu 48º jogo em Mundiais

- Somam 75 golos em mundiais.



NOTAS:



- Foi a Suécia que eliminou a Itália deste Mundial. Italianos que ficaram fora do Mundial… 60 anos depois.



- T. Muller poderá marcar em 3 Mundiais consecutivos.



- Este é o terceiro jogo entre europeus neste Mundial.