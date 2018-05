Amir representa o Marítimo no Mundial2018 na Rússia

Mário Aleixo - RTP Comentários 21 Mai, 2018, 08:06 / atualizado em 21 Mai, 2018, 08:07 | Mundial 2018

"É uma grande honra ser o primeiro jogador do Marítimo a estar presente num Campeonato do Mundo. Tenho de agradecer a todos, desde técnicos, a colegas da equipa, a todo o 'staff', aos adeptos pelo apoio que sempre me deram e um muito obrigado ao senhor presidente (Carlos Pereira)", afirmou, em declarações reproduzidas no sítio oficial do clube insular.



O objetivo do guardião passa por "corresponder à confiança do treinador" Carlos Queiroz e poder "transmitir uma imagem positiva" do Marítimo.



Aos 25 anos, Amir vai ter a possibilidade de repetir a proeza do seu pai, Ahmed Abedzadeh, que defendeu as redes da seleção iraniana no Mundial de França, em 1998.



Contratado em janeiro de 2017 ao Barreirense, ganhou a titularidade a Charles em março, tendo alinhado em oito partidas da I Liga, além de outras quatro da Taça da Liga e três da Taça de Portugal.





O Irão está inserido no grupo B, juntamente com Portugal, Espanha e Marrocos, com a partida frente à equipa das quinas marcada para 25 de junho.