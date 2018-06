Antevisão do México-Alemanha

rtp Comentários 17 Jun, 2018, 13:26 | Mundial 2018

Alemanha - México (Antevisão)



- Vão defrontar-se pela 12ª vez na história

- E … a 4ª VEZ em Mundiais

- Já se defrontaram em 1978, 1986 e 1998

- Nos 3 jogos do Mundial, a Alemanha venceu dois e houve 1 empate.

- No total dos 11 confrontos, 5 vitórias para a Alemanha, 1 para o México, 5 empates

- A única vitória do México sobre a Alemanha foi num amigável em 1985.



Em Mundiais:



Alemanha:



- Vai para a sua 19.ª participação

- A sua 17.ª participação consecutiva.

- Logo depois do Brasil, é a Selecção com mais presenças em Mundiais.

- Alemanha só falhou o Mundial por duas vezes.

- Campeões Mundiais em 1954, 1974, 1990 e 2014.

- Actuais Campeões do Mundo





- Última vitória em Mundiais foi frente à Argentina na final de 2014 (1-0), último empate foi frente ao Gana na fase de grupos em 2014 (2-2) e a última derrota foi frente à Espanha nas Meias Finais de 2010 (0-1).



- Sem perder em Mundiais há 8 jogos.

- Os 7 de 2014 e o jogo para apuramento do 3.º e 4.º lugares em 2010.

- Vão realizar o seu 107.º jogo em Mundiais (somam 224 golos)

- T. Muller, que soma 10 golos, é o único jogador que poderá destronar Klose (16) no top dos melhores marcadores em Mundiais



- Actualmente, nos 4 jogos de preparação em 2018, só ganharam 1 (perdendo 2 e empatando outro)





MÉXICO:



- Vai para a sua 16.ª participação

- Esta é a 7.ª participação consecutiva.

- Atualmente é a sexta Selecção que não falha um Mundial há mais tempo.





- Última vitória em Mundiais foi frente à Croácia, na fase de grupos de 2014 (3-1), último empate foi frente ao Brasil na fase de grupos em 2014 (0-0) e última derrota foi frente à Holanda nos 8ºs final de 2014 (1-2).



- Vai fazer o 54.º jogo em Mundiais. (Somam 57 golos)

- Últimos 3 jogos em Mundiais, 1 vitória, 1 empate e 1 derrota.



- Actualmente – Os últimos 3 jogos particulares deram 1 vitória, 1 empate e 1 derrota.





NOTAS:



- O México, é de todas as selecções, aquela que já esteve em mais fases finais de Mundiais sem NUNCA ter chegado à final.



- A Alemanha perdeu uma final de um Mundial precisamente … no México. (2-3 frente à Argentina). Curiosamente nesse Mundial defrontou os mexicanos nos 4ºs final, jogo foi decidido por penaltis a favor dos alemães.



- T. Muller poderá marcar em 3 Mundiais consecutivos, mas … RAFA MARQUEZ (México) poderá marcar em 4