Argentina obrigada a vencer a Nigéria

Mário Aleixo - RTP Comentários 26 Jun, 2018, 08:09 / atualizado em 26 Jun, 2018, 08:09 | Mundial 2018

Após o surpreendente empate com a Islândia (1-1) e a pesada derrota com a Croácia (3-0), a Argentina precisa de bater os nigerianos, em São Petersburgo, e esperar que a Islândia faça pior perante a Croácia, seleção já apurada, em Rostov.



A vitória não garante automaticamente o apuramento à seleção de Lionel Messi, que tem que marcar mais golos do que a Islândia, isto caso os nórdicos também vençam os croatas.



O jogo não promete ser fácil para os argentinos, já que a Nigéria chega à terceira jornada no segundo lugar do grupo, com três pontos, e também na luta pelos oitavos de final.





O Nigéria-Argentina e o Islândia-Croácia têm inicio agendado para as 19h00, hora de Lisboa.

Em Sochi, a Austrália está obrigada a bater o Peru, que já está eliminado, e esperar que a França vença a Dinamarca.





Antes, às 15h00, de Lisboa, no grupo C, Dinamarca e Austrália vão tentar juntar-se à França na lista dos apurados, com os escandinavos a estarem em melhores condições, já que basta um empate perante os gauleses, em Moscovo, para seguirem em frente.