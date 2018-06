Bélgica - Panamá. Acompanhe o jogo

RTP Comentários 18 Jun, 2018, 15:07 / atualizado em 18 Jun, 2018, 16:08 | Mundial 2018

Pode acompanhar aqui o jogo com relato da Rádio Mundial da Antena 1 e estatísticas em tempo real.





As duas equipas vão defrontar-se pela primeira vez na história



Bélgica:



- Vai para a sua 13ª participação

- A sua 2ª participação consecutiva

- Últimos 7 jogos em Mundiais, zero empates

- Somaram 5 vitórias e 2 derrotas

- Última vitória em Mundiais foi frente aos Estados Unidos nos 8ºs final de 2014 (2-1). Último empate foi frente à Tunísia na fase de grupos de 2002 (0-0). E a última derrota foi frente à Argentina nos 4ºs final de 2014 (0-1)

- Vão hoje fazer o seu 42.º jogo em Mundiais

- Somam 52 golos em mundiais

- Não chegam às meias finais de um mundial há 32 anos. Última vez foi no México 86, aí eliminados por… Diego Armando Maradona

- Últimos 19 jogos (2016/17/18) com zero derrotas. Última derrota foi num amigável com a Espanha em 2016. Quase dois anos sem perder



Panamá:



- Estreia absoluta em mundiais

- Foi a 22ª selecção a ser apurada para este Mundial

- Com o seu apuramento, ficaram de fora os Estados Unidos

- Últimos 5 jogos amigáveis, apenas 1 vitória (2018)



Nota:



- Panamá vai ser a 81ª selecção a estrear-se em Mundiais de futebol