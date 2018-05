Bert van Marwijk chama o veterano Tim Cahill

Mário Aleixo - RTP Comentários 07 Mai, 2018, 11:42 / atualizado em 07 Mai, 2018, 11:42 | Mundial 2018

Cahill, avançado de 38 anos, atualmente no Milwall, do "Championship" (II Liga inglesa), procura tornar-se o quarto jogador da história a marcar presença em quatro fases finais de um Mundial, juntando-se a Uwe Seeler, Pelé e Miroslav Klose.



Entre os 32 escolhidos figuram outras referências do futebol australiano, como são os casos de Matt Ryan (Brighton), Aaron Mooy (Huddersfield), Tom Rogic (Celtic), Matthew Leckie (Hertha Berlim) e Robbie Kruse (Bochum).



Van Marwijk, que levou a Holanda à final do Mundial de 2010, na qual perdeu no prolongamento diante da Espanha, assumiu o comando técnico da Austrália em janeiro, ocupando o lugar deixado vago por Angel Postecoglou.



A ideia do selecionador é fazer uma primeira triagem nos 32 em 14 de maio, reduzindo a escolha para 26, e, mais tarde, definir os 23 escolhidos para o Mundial.



A Austrália, que integra o grupo C da competição, terá como adversárias na fase de grupos as seleções da França, Dinamarca e Peru.

Lista de 32 pré-selecionados da Austrália:



- Guarda-redes: Mat Ryan (Brighton/Ing), Danny Vukovic (Genk/Bel), Brad Jones (Feyenoord/Hol) e Mitch Langerak (Nagoya Grampus/Jap).



- Defesas: Aziz Behich (Bursaspor/Tur), Milos Degenek (Yokohama F. Marinos/Jap), Matthew Jurman (Suwon Bluewings/Cor), James Meredith (Millwall/Ing), Josh Risdon (Western Sydney Wanderers), Trent Sainsbury (Grasshoppers/Sui), Aleksandar Susnjar (Mlada Boleslav/Che), Bailey Wright (Bristol City/Ing), Alex Gersbach (Lens/Fra) e Fran Karacic (Lokomotiv Zagreb/Cro).



- Médios: Josh Brillante (Sydney FC), Mile Jedinak (Aston Villa/Ing), Mark Milligan (Al Ahli/Ksa), Robbie Kruse (Bochum/Ale), Jackson Irvine (Hull City/Ing), Massimo Luongo (Queens Park Rangers/Ing), Aaron Mooy (Huddersfield/Ing), Tom Rogic (Celtic/Esc) e James Troisi (Melbourne Victory).



- Avançados: Tim Cahill (Millwall/Ing), Tomi Juric (Lucerna/Sui), Matthew Leckie (Hertha Berlim/Ale), Andrew Nabbout (Urawa Red Diamonds/Jap), Nikita Rukavytsya (Maccabi Haifa/Isr), Dimitri Petratos (Newcastle Jets), Jamie Maclaren (Hibernian/Esc), Daniel Arzani (Melbourne City) e Apostolos Giannou (AEK Larnaca/Chp).