Brasil e México em jogo de expetativa elevada

Mário Aleixo - RTP Comentários 02 Jul, 2018, 09:53 / atualizado em 02 Jul, 2018, 09:53 | Mundial 2018

O cenário do encontro será a Arena Samara e o árbitro o italiano Gianluca Rocchi.



O “escrete canarinho” tem o sonho de chegar ao hexa campeonato enquanto os mexicanos assumem a ambição de chegar pela primeira vez à final.



Do lado brasileiro nomes como Neymar, Coutinho, Willian e Gabriel Jesus garantem um balanço ofensivo significativo. Certa é a ausência de Marcelo, lesionado.



Os mexicanos apresentam-se na máxima força com a presença no “onze” titular dos conhecidos Héctor Herrera e Layún e no banco de Corona e Raul Jiménez.



No lançamento da partida treinadores e jogadores disseram o que esperam do jogo.



O selecionador mexicano, Juan Carlos Osório, não poupou elogios à equipa adversária.





Do lado do Brasil, o selecionador Tite também mostrou respeito pela qualidade do adversário.Héctor Herrera, uma das principais figuras da seleção mexicana, frisou que a equipa não pode perder o foco em nenhum momento do jogo porque à mínima distração o adversário não perdoa.O capitão do Brasil, Thiago Silva admitiu que as presenças a bom nível na competição de Mbappé e Cavani podem ser inspiração para ele colega dos anteriores no Paris Saint Germain e revelou ainda que está a pensar que este vai ser o jogo de Neymar.O dia do Mundial2018 com completo com o jogo marcado para as 19h00, entre a