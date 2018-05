Bruno Alves acredita num bom desempenho da seleção

Mário Aleixo - RTP Comentários 24 Mai, 2018, 11:39 / atualizado em 24 Mai, 2018, 11:39 | Mundial 2018

O defesa central mostra-se confiante no desempenho da equipa das quinas e concretizou a sua ideia: “Acredito que temos que fazer o que temos feito até hoje, que é trabalhar bem. Estamos preparados e pensamos jogo a jogo. Para chegar longe temos que passar a fase de grupos e é essa a nossa primeira ambição. Temos de ganhar os jogos de apuramento e depois pensar jogo a jogo, mas sempre com a ambição de poder fazer mais e melhor".









Sobre as caras novas que estão a chegar à seleção Bruno Alves assegurou que foram bem recebidas: “É normal todos os jogadores mais antigos receberem os mais novos que se vão estrear. É normal haver sempre algumas mudanças de jogadores, mas o mais importante é os que estão aqui para ajudar e valorizar quem conseguiu aqui estar. Acreditamos todos que podemos ajudar e fazer uma seleção mais forte".O defesa abordou ainda sobre a falada agressividade do jovem Rúben Dias para dizer: "Um defesa tem que ser sempre mais forte, agressivo. O Rúben é agressivo, sim, mas é honesto, quer sempre conquistar a bola e vencer. É importante o jogador ter essa alma, essa raça que é muito pedida nos jogadores. É um bom jogador que está num bom momento, chegou agora à Seleção A mas se o treinador assim o entender, poderá jogar. Estamos todos a treinar para conseguir oportunidades. Tem todas as qualidades que são pedidas a um defesa, é competente e, por isso, tem todo o mérito".Bruno Alves caminho para a ponta final da sua careira e, confrontado com a questão, foi direto: "Neste momento penso no presente, em ajudar a seleção, não penso em terminar a carreira nem a participação na seleção. Vou estar sempre disponível para a seleção, que sempre me ajudou e proporcionou momentos inesquecíveis. Não é o meu objetivo ser o defesa mais internacional, é ajudar a seleção a chegar aos seus objetivos e ajudar os meus companheiros em campo e nos treinos. É isso que me motiva, estar aqui presente a ajudar, a jogar".