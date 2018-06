Cédric. Na Seleção não há "lugares garantidos". Só o de Ronaldo

RTP Comentários 05 Jun, 2018, 11:10 | Mundial 2018

O defesa, de 26 anos, voltou a ser um dos eleitos do selecionador Fernando Santos para uma grande competição. Isto depois de uma época no Southampton em que lutou até à última pela manutenção na Liga inglesa. A equipa do português acabou a competição um lugar acima da 'linha de água'.



"Nunca senti que isso (desempenho do Southampton) poderia colocar algo em causa. Estou num dos melhores campeonatos do mundo e trabalhamos diariamente com grandes profissionais. São análises distintas", afirmou, em conferência de imprensa, na Cidade do Futebol, em Oeiras.



Cédric, com 28 internacionalizações, vai disputar o lugar de lateral direito com Ricardo Pereira, do FC Porto. Numa seleção onde "não há lugares garantidos, com exceção do melhor do mundo (Cristiano Ronaldo). Não sinto, de todo, que parta em vantagem. Estamos todos a trabalhar para o mesmo, que é vencer os nossos jogos", disse.



De resto, Cédric enalteceu a presença do capitão, lembrando que "finalmente" o grupo está completo e que é "sempre positivo" trabalhar assim.





C/ Lusa



A cerca de uma semana do início do Campeonato do Mundo, o lateral reforçou que "antes de quase todos os jogos" precisa de "ter aquele bichinho" que o "faz querer mais dentro de campo". O particular com a Argélia, último de Portugal antes da partida para a Rússia, vai servir para "ajudar a assimilar ideias" e a recuperar rotinas do passado.No primeiro teste de preparação para o Mundial2018, Portugal empatou (2-2) em Braga, com a Tunísia, antes de registar nova igualdade (0-0) no sábado, com a Bélgica, em Bruxelas.Na quinta-feira, a formação lusa recebe a Argélia, no Estádio da Luz, a partir das 20:15.Em 09 de junho, após o particular com os argelinos, a equipa lusa viaja para a Rússia, onde tem estreia marcada frente à Espanha, em 15 de junho, em Sochi.Além dos espanhóis, Portugal defronta Marrocos em 20 de junho, em Moscovo, e o Irão, de Carlos Queiroz, no dia 25, em Saransk, nos restantes jogos do Grupo B do Campeonato do Mundo, que arranca em 14 de junho e termina em 15 de julho.