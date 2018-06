Cristiano Ronaldo já treina e seleção lusa está completa

Lusa Comentários 04 Jun, 2018, 17:48 / atualizado em 04 Jun, 2018, 18:22 | Mundial 2018

Devido à participação na final da Liga dos Campeões, que ajudou o Real Madrid a vencer (3-1 ao Liverpool), o `capitão` da formação das `quinas` teve direito a uns dias de férias, pelo que falhou os particulares com Tunísia (2-2) e Bélgica (0-0).

Hoje, Cristiano Ronaldo, que conta 81 golos em 149 jogos pela seleção `AA`, já integrou, porém, os trabalhos e deverá ser utilizado na quinta-feira, no último particular antes do Mundial de 2018, no Estádio da Luz, frente à Argélia.

Cristiano Ronaldo realizou o primeiro treino com a seleção portuguesa de futebol, numa sessão em que Adrien trabalhou à parte do grupo, a três dias do particular com a Argélia, o último de preparação para o Mundial2018.

Com a chegada do 'capitão', que desfrutou de alguns dias de descanso depois de conquistar a Liga dos Campeões pelo Real Madrid, o selecionador Fernando Santos já tem o grupo de 23 jogadores completo.



Contudo, o técnico apenas teve à disposição 22 atletas em pleno nos 15 minutos abertos aos jornalistas, uma vez que Adrien limitou-se a fazer alguns exercícios à parte do grupo, acompanhado pelo fisioterapeuta António Gaspar.



De resto, à exceção do médio do Leicester, que já tinha falhado o jogo de preparação com a Bélgica (0-0), em Bruxelas, no sábado, todos os restantes atletas treinaram sem limitações, na Cidade do Futebol, em Oeiras, realizando exercícios com bola.



No primeiro teste de preparação para o Mundial2018, Portugal empatou (2-2) em Braga, com a Tunísia, antes de registar nova igualdade (0-0) no sábado, com a Bélgica, em Bruxelas.



Na quinta-feira, a formação lusa recebe a Argélia, no Estádio da Luz, a partir das 20:15.



Em 09 de junho, após o particular com os argelinos, a equipa lusa viaja para a Rússia, onde tem estreia marcada frente à Espanha, em 15 de junho, em Sochi.



Além dos espanhóis, Portugal defronta Marrocos em 20 de junho, em Moscovo, e o Irão, de Carlos Queiroz, no dia 25, em Saransk, nos restantes jogos do Grupo B do Campeonato do Mundo, que arranca em 14 de junho e termina em 15 de julho.



O Mundial de futebol de 2018 realiza-se na Rússia, de 14 de junho a 15 de julho.