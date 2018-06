Cristiano Ronaldo pode igualar Pelé, Seeler e Klose

Lusa Comentários 13 Jun, 2018, 09:41 | Mundial 2018

O capitão luso, que marcou um golo em cada uma das suas três presenças, em 2006, 2010 e 2014, igualará o brasileiro Pelé (1958 a 1970) e os alemães Uwe Seeler (1958 a 1970) e Miroslav Klose (2002 a 2014), os únicos com tentos em quatro edições.



O 'rei' Pelé, o único tricampeão mundial da história, marcou seis tentos em 1958, um em 1962 e 1966 e quatro em 1970, Seeler apontou dois em 1958, 1962 e 1966 e três em 1970, enquanto Klose conseguiu cinco em 2002 e 2006, quatro em 2010 e dois em 2014.



Na tabela dos melhores marcadores dos Mundiais, Klose é o líder, com 16 golos (em 24 jogos), Pelé, que totalizou 12, em apenas 14 encontros, é quinto, e Seeler, autor de nove, em 21 embates, é 14.º, junto a mais oito jogadores, entre os quais o português Eusébio da Silva Ferreira - nove em 1966.



Cristiano Ronaldo está muito longe dos melhores marcadores, mas pode fazer história face aos espanhóis, se marcar num quarto mundial, 12 anos após a sua estreia na competição, com 21 anos.



Na Alemanha, em 2006, Ronaldo ficou em 'branco' na estreia, face a Angola (1-0), mas apontou um tento logo ao segundo jogo, de grande penalidade, face ao Irão (2-0), para depois, com o apuramento assegurado, falhar o embate com o México (2-1).



Uma lesão tirou-o do jogo aos 34 minutos do jogo dos 'oitavos' com a Holanda (1-0) e, nos 'quartos', face à Inglaterra, marcou o penálti decisivo na 'lotaria' (4-3), depois de 120 minutos sem golos. Não faturou face à França (0-1), nas meias-finais, e a Alemanha (1-3), no jogo do 'bronze'.



Em 2010, na África do Sul, atuou os 360 minutos de Portugal e só marcou no segundo jogo, na goleada por 7-0 à Coreia do Norte, sendo que a equipa das 'quinas' também não fez golos em mais nenhum (0-0 com Costa do Martim e Brasil e 0-1 com a Espanha).



Quatro anos volvidos, a 'estadia' da formação das 'quinas' no Mundial foi ainda mais curta, com Ronaldo a ficar em 'branco' nos dois primeiros jogos, com a Alemanha (0-4) e os Estados Unidos (2-2), e a marcar na parte final do terceiro, face ao Gana (2-1), não evitando a eliminação prematura.



Em 2018, na Rússia, o capitão luso, com 33 anos, terá, pelo menos três oportunidades para faturar num quarto Mundial. Depois do embate com a Espanha, Portugal mede força com Marrocos, a 20, em Moscovo, e o Irão, de Carlos Queiroz, a 25, em Saransk.