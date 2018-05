Partilhar o artigo Croácia com 24 pré-convocados mas ainda sairá um defesa Imprimir o artigo Croácia com 24 pré-convocados mas ainda sairá um defesa Enviar por email o artigo Croácia com 24 pré-convocados mas ainda sairá um defesa Aumentar a fonte do artigo Croácia com 24 pré-convocados mas ainda sairá um defesa Diminuir a fonte do artigo Croácia com 24 pré-convocados mas ainda sairá um defesa Ouvir o artigo Croácia com 24 pré-convocados mas ainda sairá um defesa