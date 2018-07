Croácia e Inglaterra procuram um lugar na final

Mário Aleixo - RTP Comentários 11 Jul, 2018, 07:49 / atualizado em 11 Jul, 2018, 07:49 | Mundial 2018

Depois do apuramento da França para o jogo de atribuição do troféu, após derrotar a Bélgica, agora é preciso encontrar um parceiro para os gauleses no jogo decisivo.



Inglaterra e Croácia voltam a figurar entre os semifinalistas de um mundial, 28 e 20 anos depois respetivamente.



A Croácia apoia-se no talento de Modric e Rakitic para disfarçar o desgaste frente a uma Inglaterra jovem apostada em contrariar as apostas.



A formação croata do técnico Zlatko Dalic é uma equipa resistente e com qualidade e capacidade para bloquear a ambição britânica.



Subsistem dúvidas quanto à composição do quarteto defensivo dos balcânicos, atendendo à lesão de Vrsaljko.



Por sua vez o selecionador inglês Southgate deverá manter o “onze-base”, a menos que os problemas físicos do médio Henderson o obriguem a mudar.



Na conferência de imprensa de antevisão da partida o croata Zlatko Dalic admitiu que “o estilo do futebol inglês pode ajustar-se mais” ao jogo da Croácia e antevê um “grande espetáculo”.



No lançamento da partida o inglês Gareth Southgate considerou que a sua equipa tem “uma oportunidade singular para fazer história”.



O jogo terá transmissão em direto na RTP 1.