Espanha concentra-se a 28 de maio sem os jogadores do Real Madrid

Lusa Comentários 07 Mai, 2018, 15:54 / atualizado em 07 Mai, 2018, 16:06 | Mundial 2018

A seleção de futebol da Espanha, adversária de Portugal no Mundial2018, concentra-se a 28 de maio, ainda sem os jogadores do Real Madrid, que disputam a final da Liga dos Campeões dois dias antes.



O selecionador Julen Lopetegui vai divulgar a convocatória final em 18 de maio e 10 dias depois inicia os trabalhos sem os 'merengues', que disputam em 26 de maio a final da Liga dos Campeões, em Kiev, na Ucrânia, frente aos ingleses do Liverpool.



O antigo treinador do FC Porto descartou a possibilidade de realizar o estágio final fora de Espanha e escolheu a Cidade do Futebol de Las Rozas, nos arredores da capital, para preparar a competição na Rússia.



"Não vejo qualquer vantagem em ir para um lugar fora de Espanha tendo a nossa cidade desportiva", disse Lopetegui, que rompeu com a tradição de selecionadores anteriores, de se concentrarem, às vezes em outros locais, antes do estágio final em Las Rojas.



A Espanha é a primeira adversária de Portugal no grupo B do Mundial, com as seleções a defrontarem-se em 15 de junho em Sochi, perto da Geórgia. Em 20 de junho a equipa lusa defronta Marrocos e a Espanha o Irão, sendo que em 25 trocam de adversários.



Em 07 de junho, a Espanha viaja para Krasnodar, a uns 300 quilómetros de Sochi, onde vai montar o seu 'quartel general' e onde vai disputar o segundo e último particular, diante da Tunísia, dois dias depois, no mesmo dia 09 em que Portugal parte Moscovo.



O primeiro teste da Espanha será em 03 de junho frente à Suíça, em Villarreal, e ainda sem os atletas do Real Madrid, que se juntarão à seleção mais tarde,



Lopetegui acrescentará, por isso, alguns futebolistas para integrarem a primeira semana de trabalho, sendo que posteriormente não integrarão a seleção na Rússia.