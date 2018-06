Espanha integra Carvajal nos treinos e Piqué trabalha sem problemas

Lusa Comentários 12 Jun, 2018, 10:42 | Mundial 2018

Carvajal juntou-se pela primeira vez aos treinos da ‘roja’ com normalidade, depois de ter saído lesionado, por lesão muscular, aos 37 minutos da final da Liga dos Campeões, em 26 de maio, na qual o Real Madrid bateu o Liverpool (3-1).



O defesa dos ‘merengues’ foi visto a trabalhar já integrado no grupo, treinando com bola.



Piqué, que na segunda-feira deixou o treino dos espanhóis mais cedo devido a um desconforto no joelho esquerdo, trabalhou com a equipa como planeado, estando ao serviço do técnico Julen Lopetegui, ex-treinador do FC Porto, para o primeiro jogo, que será frente a Portugal, em 15 de junho, em Sochi.



Além da equipa das ‘quinas’, a Espanha defronta o Irão, de Carlos Queiroz, em 20 de junho, em Kazan, e Marrocos, no dia 25, em Kaliningrado, nos restantes jogos do Grupo B do Campeonato do Mundo, que arranca em 14 de junho e termina em 15 de julho.