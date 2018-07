Espanha - Rússia. Siga em direto

RTP Comentários 01 Jul, 2018, 14:25 / atualizado em 01 Jul, 2018, 15:41 | Mundial 2018

Pode acompanhar aqui o jogo com relato da Rádio Mundial da Antena 1 e estatísticas em tempo real.



Espanha pode atingir o seu golo 100 em Mundiais, soma 98

Rússia - EspanhaConfronto entre os campeões do Mundo de 2010 e a equipa Anfitriã deste Mundial.- Vão defrontar-se pela 7ª vez na história e a 1ª em Mundiais- Rússia nunca venceu a Espanha.- 6 jogos – 4 vitórias para a Espanha, 0 para a Rússia, (2 empates)- Se em Mundiais nunca se defrontaram, já em Europeus defrontaram-se 3 vezes, sempre com a vitória dos espanhóis.- Último confronto foi um amigável em 2017 (3-3)Em Mundiais:Rússia- É a sua 4ª participação- Pela 1ª vez na história conseguem presença em dois mundiais consecutivos (2014 e 2016)- Pela 1ª vez na sua história passam aos 8ºs final.- Última vitória foi frente ao Egito na FG de 2018 (3-1),- Último empate foi frente à Argélia na FG 2014 (1-1)- Última derrota foi frente ao Uruguai na FG de 2018 (0-3).- 1ª fase – 3 jogos – 2 vitórias, 1 derrota, 8GM – 4GS- Vai ser o 13º jogo em Mundiais.- Somam 22 golos em Mundiais.Espanha:- Esta é a sua 15ª participação- É a sua 11ª presença consecutiva.- É actualmente a 4ª selecção que há mais tempo não falha um mundial.- Desiludiram no último Mundial, pois como campeões do Mundo, foram eliminados logo na fase de grupos- Última vitória foi frente ao Irão na FG de 2018 (1-0),- Último empate foi frente a Marrocos na FG de 2018 (2-2)- Última derrota foi frente ao Chile na FG de 2014 (0-2).- 1ª fase – 3 jogos – 1 vitória, 2 empates – 6GM – 5GS- Por um golo a Espanha ficou à frente de Portugal no grupo.- Vai ser o 63º jogo em Mundiais.- Somam 98 golos- Podem perfeitamente atingirem os 100 golos na sua história.- Últimos 17 jogos em Mundiais, empataram apenas 2 vezes, frente a PORTUGAL e Marrocos (já neste Mundial). 11 vitórias, 4 derrotas e 2 empates.- Vêm atualmente de 23 (!) jogos sem derrotas. Última derrota foi nos 8ºs final do euro 2016 frente à Itália. Desde então, nunca mais perderam 1 jogo. São 2 anos sem perder.No Mundial 2014:- Rússia – Eliminados na fase de grupos pela Bélgica e Argélia- Espanha – Eliminados na fase de grupos pela Holanda e ChileNos 8ºs final:- Rússia – Estreia Absoluta- Espanha – 9ª vez presente nesta fase da prova (4ª nas últimas 5 edições, falharam em 2014)