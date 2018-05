Fernando Santos desvaloriza palavras de Cristiano Ronaldo

Lusa Comentários 27 Mai, 2018, 19:40 | Mundial 2018

Após conquistar pela quinta vez a Liga dos Campeões, no sábado, com um triunfo por 3-1 sobre o Liverpool, Cristiano Ronaldo lançou uma 'bomba' ainda no relvado: "foi bom jogar no Real Madrid".



"Já falei com o meu agente (Jorge Mendes) e já lhe disse. Ele está a par da situação e vai haver novidades", disse Ronaldo, em declarações recolhidas pela RTP em Kiev.



Fernando Santos mostrou satisfação por Ronaldo ter conquistado a sua quinta 'Champions' e desvalorizou as palavras do 'capitão' da seleção lusa no final da partida, que têm suscitado dúvidas sobre o seu futuro.



"Segui com muita atenção o jogo, a torcer pela vitória do Real Madrid, muito em função da presença do Cristiano Ronaldo. Penso que todos os portugueses ficaram satisfeitos e eu também. Dei-lhe os parabéns imediatamente a seguir ao jogo e volto a dar agora. Todos os jogadores estão altamente focados na seleção e não estou nada preocupado (com futuro de Cristiano Ronaldo) porque tenho a certeza absoluta do que vai acontecer", frisou.