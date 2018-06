"Fernando Santos faz-nos evoluir cada vez mais"

RTP Comentários 17 Jun, 2018, 11:15 / atualizado em 17 Jun, 2018, 11:40 | Mundial 2018

"É a imagem do 'mister'. Sempre muito exigente connosco. Para que possamos sempre evoluir. Desde que chegou, fez com que equipa tivesse estes resultados. Faz com que equipa nunca esteja satisfeita com o que tem. Faz-nos evoluir cada vez mais", justificou o médio do Leicester, em conferência de imprensa.



Após a igualdade frente à seleção espanhola, em Sochi, com um 'hat-trick' de Cristiano Ronaldo, o Selecionador "deu" nota seis à exibição lusa, numa escala de um a dez, entendendo que, entre outros aspetos, faltou mais pressão sobre a Espanha, que teve uma posse de bola superior à que esperava e desejava.



"Os erros são cometidos também pela qualidade dos adversários e não podemos esquecer que jogámos contra um grande favorito para a competição. Mas isso é natural. Também criámos grandes dificuldades ao nosso adversário. No fim, quem cometer menos erros conseguirá ultrapassar sempre o adversário. Nada de muito relevante", desvalorizou Adrien.



Acima de tudo, o futebolista do Leicester destacou o facto de este ter sido um "resultado positivo", embora a Seleção lusa ambicione constantemente os três pontos.



"Foi um resultado positivo. Não o queríamos. Isso foi demonstrado desde início do jogo que não estávamos ali só para tentar não perder. A equipa respondeu bem a todos os momentos do jogo, mesmo depois de a Espanha ter dado a volta ao resultado. Isso mostra o caráter", frisou, reiterando ter sido um empate frente a "um grande favorito".



Adrien assegurou ainda que já deixou de ser tema de conversa a situação dos ex-jogadores do Sporting, que rescindiram contrato unilateralmente, casos de Rui Patrício, William, Bruno Fernandes e Gelson.



"Eles mostraram que estavam perfeitamente em condições para jogar. Viu-se isso no jogo, naqueles que jogaram. Neste momento nem sequer é motivo de conversa. Eles estão perfeitamente bem e vão fazer um grande torneio, tenho a certeza", concluiu.







Próximo adversário: Marrocos "é difícil"







O médio português advertiu para as "dificuldades" que a Seleção de Marrocos vai colocar a Portugal no segundo jogo do Grupo B do Mundial2018 de futebol, quarta feira.



Em conferência de imprensa no quartel-general da equipa das 'quinas', em Kratovo, Adrien, que não foi utilizado na estreia na competição, recusou que Portugal esteja perto de assegurar a passagem aos oitavos de final.



"De todo! Até porque não interessa o nome das seleções. Neste momento já percebemos que não há jogos fáceis. Vimos nos outros grupos que os favoritos tiveram muitas dificuldades em ultrapassar os seus adversários", frisou.



Adrien assegurou que o conjunto das 'quinas' está ciente dos desafios que o aguardam e "focado" em preparar da melhor forma Marrocos.



"Durante a sua fase de apuramento não sofreu nenhum golo e isso mostra a organização que tem e as dificuldades que iremos enfrentar", realçou.



O médio do Leicester nasceu em França, tal como oito elementos do próximo opositor, num conjunto com ainda mais 'europeus', o que confere a Marrocos características distintas da maioria das formações africanas.



"São uns 17 que nasceram fora de Marrocos e atuam em equipas europeias. Isso mostra a mentalidade e a cultura tática que têm. Não são como o típico jogador africano. Isso revela a organização defensiva que conseguiram ter na fase de apuramento. Prevê-se um jogo bastante complicado a esse nível, mas vamos tentar contrariar da melhor forma possível", sustentou.



O jogador luso avisou também para o que considera ter sido uma derrota enganadora de Marrocos com o Irão, de Carlos Queiroz (1-0), defendendo que a mesma "não foi realmente aquilo que aconteceu durante o jogo".



"Criaram muitas oportunidades. Na minha opinião, mereciam ter ganhado. Isso mostra também poder ofensivo e de contra-ataque que têm. Temos de analisar bem esta situação para não sermos apanhados de surpresa", reforçou.



Adrien sublinhou ainda a necessidade de a seleção lusa estar preparada para todos os desafios, recordando que, para chegar aos 'oitavos', ainda tem mais dois adversários no agrupamento.



Portugal defronta Marrocos, na quarta-feira, em Moscovo, no seu segundo jogo do agrupamento, no qual vai ainda defrontar o Irão, de Carlos Queiroz, em 25 de junho, em Saransk.



A Seleção iraniana lidera a 'poule', com três pontos, após vencer a formação marroquina, por 1-0, enquanto Portugal e Espanha partilham o segundo lugar, com um.











