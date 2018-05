Fernando Santos tem nove dias para tomar decisões

Mário Aleixo - RTP Comentários 08 Mai, 2018, 08:21 / atualizado em 08 Mai, 2018, 08:21 | Mundial 2018

A divulgação dos escolhidos será feita dia 17 deste mês, na Cidade do Futebol, em Oeiras, às 20h15.



Nesta altura Fernando Santos está na fase decisiva de escolha dos 23 futebolistas que estarão na fase final do mundial.



Dezasseis jogadores já estarão na lista definitiva do treinador nacional faltando escolher mais sete.



Do lote que estará na Rússia e salvo qualquer imponderável de última hora, como sejam lesões, deverão constar os seguintes jogadores:



Guarda-redes: Rui Patrício, Anthony Lopes e Beto;



Defesas: Cédric, Pepe, Bruno Alves, Luís Neto, José Fonte (faltam três);



Médios: William Carvalho, João Moutinho e João Mário (faltam três);



Avançados: Cristiano Ronaldo, André Silva, Quaresma e Bernardo Silva (faltam dois):



Para completar a convocatória final o selecionador tem em observação um lote alargado de futebolistas do qual constam os nomes de:



Defesas: Nelson Semedo, Rolando, Ruben Dias, Vieirinha, Antunes e Fábio Coentrão;



Médios: Adrien Silva, André Gomes, Bruno Fernandes, Manuel Fernandes e Renato Sanches;



Avançados: Gelson Martins, Éder, Bruma, Gonçalo Guedes, Nelson Oliveira e Nani.



Raphael Guerreiro e Danilo Pereira estão lesionados e a sua inclusão depende da respetiva recuperação, sendo que nesta altura o primeiro está mais perto do regresso.