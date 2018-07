França ou Croácia qual delas levará vantagem

Mário Aleixo - RTP Comentários 13 Jul, 2018, 10:07 / atualizado em 13 Jul, 2018, 10:07 | Mundial 2018

Foi há 20 anos, no Mundial1998, que a França, a atuar em casa, eliminou a Croácia nas meias-finais (2-1), naquela que era até agora a melhor campanha dessa seleção, que acabou por terminar no terceiro lugar.



Caminho percorrido



O avançado saiu tocado do embate com os ingleses, assim como o lateral-esquerdo Strinic, estando os dois em dúvida para o encontro de domingo, que terá inicio às 16h00, hora portuguesa.





Apesar do "bronze", essa derrota é ainda hoje uma das mais amargas na nação croata, que há duas décadas esperava por novo duelo.As duas seleções chegaram a encontrar-se no Euro2004, que decorreu em Portugal, ainda na fase de grupos, com esse encontro a terminar empatado (2-2).A Croácia está a fazer "história", enquanto a França chega à sua terceira final de um Mundial, esta com um sabor especial, já que há dois anos, no Euro2016, os gauleses sofreram um dos desaires mais penosos, quando, no Stade de France, foram derrotados por Portugal, no jogo decisivo da prova.A equipa de Didier Deschamps é favorita para o confronto que vai decorrer no Estádio Luzhniki, em Moscovo.Sem baixas, a França vai entrar em campo com mais um dia de descanso, perante uma equipa croata que, além de ter menos 24 horas, vai ter nas pernas mais 90 minutos disputados, já que foi sempre a prolongamento na fase a eliminar.Perante a Dinamarca, nos oitavos de final, e a anfitriã Rússia, nos "quartos", a Croácia precisou mesmo das grandes penalidades, enquanto perante a Inglaterra, Mandzukic marcou no prolongamento, no triunfo por 2-1.Um trajeto bem diferente teve a França, que venceu Argentina (4-3), Uruguai (2-0) e Bélgica (1-0) dentro do tempo regulamentar, com Griezmann e Mbappé a terem ambos três golos marcados em toda a fase final.A final do Mundial2018 vai ser arbitrada pelo argentino Nestor Pitana.