França - Peru. Siga em direto

RTP Comentários 21 Jun, 2018, 15:20 / atualizado em 21 Jun, 2018, 15:20 | Mundial 2018





Peru não ganha em Mundiais há 40 anos.



Perú - França (Antevisão)



- Vão defrontar-se pela 2ª vez na história (!)

- Único confronto foi um amigável em 1982, o Peru venceu por 1-0

- Vão defrontar-se em Mundiais pela 1ª vez



Em Mundiais:



PERU:



- Esta é a sua 5ª participação

- Regressaram ao Mundial … 36 anos depois.

- Vai ser o 17º jogo em Mundiais. (Somam 19 golos)

- Última aparição tinha sido no Mundial de Espanha 82.



- Última vitória em Mundiais foi frente ao Irão na fase de grupos em 1978 (4-1),

- Último empate foi frente à Itália na fase de grupos em 1982 (1-1)

- Última derrota foi frente à Dinamarca na fase de grupos de 2018 (0-1).



- Não ganham 1 jogo em Mundiais há … 40 anos (!)

- Última vitória foi no Mundial da Argentina, em 1978, frente ao Irão.

- Últimos 7 jogos em Mundiais, 2 empates e 5 derrotas.

- Guillermo La Rosa foi o último jogador a marcar pelo Perú em Mundiais, foi em 1982 frente à Polónia



- Em 4 Mundiais passaram aos 4ºs final por uma vez, em 1970, no Brasil.



- Depois de 15 jogos sem perder (!) (em 2017 e 2018), regressaram às derrotas na jornada inaugural do Mundial frente à Dinamarca.





FRANÇA:



- Esta é a sua 15ª participação

- A sua 6ª participação consecutiva.

- Depois de terem falhado o Mundial 1994, organizaram em 1998, e NUNCA mais falharam um MUNDIAL.

- Campeões Mundiais em 1998

- Actuais vice campeões europeus



- Última vitória em Mundiais foi frente à Austrália na fase grupos 2018 (2-1),

- Último empate foi frente ao Equador na fase de grupos em 2014 (0-0)

- Última derrota foi frente à Alemanha nos 4ºs final de 2014 (0-1).



- Últimos 4 jogos em Mundiais, 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota.

- Vão hoje fazer o seu 61º jogo em Mundiais

- Somam 108 golos em mundiais.



- Actualmente vêm de 5 jogos sem perder (2018)



NOTA:



- Excluindo as estreantes, é a selecção que há mais tempo não estava num Mundial. (36 ANOS)