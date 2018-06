Golo de Cristiano Ronaldo salva Portugal em má partida

Inês Geraldo - RTP Comentários 20 Jun, 2018, 15:15 / atualizado em 20 Jun, 2018, 15:15 | Mundial 2018

Uma partida amplamente antecipada depois do grande jogo frente à Espanha. Portugal entrou bem e teve, novamente, em Cristiano Ronaldo um talismã. Logo aos quatro minutos, canto para a equipa das quinas, João Moutinho cruza e Ronaldo, sozinho, cabeceia para o fundo das redes de Marrocos.





Festa portuguesa em Moscovo com Portugal, com o mesmo de sempre a voltar a marcar. Quando se esperava uma equipa portuguesa forte e a dominar foi Marrocos que pegou no jogo e dominou por completo a partida.





Cristiano Ronaldo ainda deu o ar da sua graça ao quase conseguir o 2-0, num bom remate ao lado mas foi a equipa de Hervé Renard a tentar chegar ao golo do empate. Uma partida em que Portugal teve de saber sofrer para não deixar fugir os três pontos. Contra uma equipa de Marrocos que merece destaque pela forma agressiva como esteve em campo, ganhando praticamente quase todas as bolas aos jogadores portugueses e todos os duelos físicos. Marrocos mostrou sempre mais vontade mas a falta de pontaria e o dia sim de Rui Patrício deixaram o Leões do Atlas sem Mundial.





Antes do fim da primeira parte, Gonçalo Guedes teve uma grande oportunidade, servido por Ronaldo, mas o avançado do Valência rematou para grande defesa de Munir. A segunda metade iniciou-se com Portugal melhor mas, sol de pouca dura.





A equipa africana voltou a dominar as incidências do jogo e esteve perto do golo do empate com remates de Belhanda, Benatia e Ziyech. Para as hostes portuguesas valeu Rui Patrício, que perto da hora de jogo fez a defesa da tarde.





Com cinco minutos de compensação por jogar, Portugal ainda sofreu um susto quando Benatia, na grande área portuguesa, rematou por cima. Nos últimos dois minutos, Portugal segurou a posse de bola e Mark Geiger apitou para o fim da partida.





Três pontos para Portugal que passa a somar quatro no Grupo B e espera pelo resultado da partida entre Espanha e Irão.