Hierro Selecionador de Espanha

"Fernando Hierro assumirá o cargo de Selecionador Nacional no Campeonato do Mundo da Rússia e comparecerá perante a imprensa acompanhado pelo presidente da Federação", anunciou a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), em comunicado.



A RFEF avança ainda que Hierro "dirigirá o seu primeiro treino na sexta-feira e estreia-se em Sochi, com Portugal".



O ex-central do Real Madrid, clube em que jogou entre 1989/90 e 2002/03, tem apenas uma experiência como treinador principal, em 2016/17, no Oviedo, da segunda divisão espanhola, e, em 2014/15, foi adjunto do italiano Carlo Ancelotti nos 'merengues'.