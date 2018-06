Inglaterra - Bélgica. Siga aqui o jogo

RTP Comentários 28 Jun, 2018, 18:05 / atualizado em 28 Jun, 2018, 20:07 | Mundial 2018





Inglaterra - Bélgica (Antevisão)



- Vão defrontar-se pela 22ª vez na história (!)

- E … apenas 1 vitória da Bélgica (!)

- Vão defrontar-se em Mundiais pela 3ª vez

- Os dois confrontos em Mundiais, 1954 (4-4) e em 1990 (1-0 para a Inglaterra)

- 1936, num amigável, a ÚNICA vitória belga sobre a Inglaterra.



Em Mundiais:



INGLATERRA:



- Esta é a sua 15ª participação

- A 6ª participação consecutiva.

- Não falham um Mundial desde 1998.

- Campeões Mundiais em 1966.

- Dos 7 campeões Mundiais, só Inglaterra e Uruguai ainda não perderam pontos neste Mundial. (Argentina, Brasil, França, Espanha e Alemanha já)



- Última vitória foi frente ao Panamá na FG em 2018 (6-1),

- Último empate foi frente à Costa Rica na FG em 2014 (0-0)

- Última derrota foi frente ao Uruguai na FG em 2014 (1-2).



- Últimas 6 partidas em Mundiais, 3 derrotas, 2 vitórias e 1 empate.

- E mais, nos últimos 10 jogos de mundiais, apenas 3 vitórias, 1-0 à Eslovénia, 2-1 à Tunísia e agora esta “gorda” frente ao Panamá (6-1)

- Vão hoje fazer o seu 65º jogo em Mundiais

- Somam 87 golos em mundiais.



BÉLGICA:



- Esta é a sua 13ª participação

- A sua 2ª participação consecutiva.

- Últimos 9 jogos em Mundiais, zero empates.

- Somaram 7 vitórias e 2 derrotas.



- Última vitória em foi frente à Tunísia na FG de 2018 (5-2),

- Último empate foi frente à Tunísia na FG de 2002 (0-0)

- Última derrota foi frente à Argentina nos 4ºs final de 2014 (0-1).



- Vão hoje fazer o seu 44º jogo em Mundiais

- Somam 60 golos em mundiais.

- Não chegam às meias finais de um mundial há 32 anos. Última vez foi no México 86, aí eliminados por … Diego Armando Maradona.



- Últimos 21 jogos (2016/17/18), zero derrotas. Última derrota foi num amigável com a Espanha em 2016. Quase dois anos sem perder



NOTA:



- Jogo para saber quem fica em 1.º e 2.º no grupo.



- Estão nesta partida dois dos melhores marcadores deste Mundial: Kane (5) e Lukaku (4).