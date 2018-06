João Moutinho está apto para defrontar o Irão

Mário Aleixo - RTP Comentários 24 Jun, 2018, 09:47 / atualizado em 24 Jun, 2018, 09:47 | Mundial 2018

Na véspera do desafio com os iranianos, decisivo para a passagem de Portugal aos oitavos de final do Mundial2018, João Moutinho regressou aos treinos e completou o grupo às ordens de Fernando Santos.



O médio tinha falhado as duas últimas sessões de trabalho, sexta-feira e sábado, devido a um síndrome gripal, mas voltou ao relvado e trabalhou integrado no grupo.



A seleção parte esta tarde para Saransk, local do jogo com o Irão, tendo abdicado do treino no estádio onde se realizará a partida.



A viagem da seleção entre Moscovo e Saransk realiza-se esta tarde.



Também durante a tarde deste domingo realizam-se as conferências de imprensa de antevisão do jogo, primeiro do Irão de Carlos Queiroz na Mordóvia Arena em Saransk, e de seguida no mesmo local, do selecionador português Fernando Santos.